У Харкові наразі проживає понад 150 тисяч переселенців

У 2022 році за набуттям статусу ВПО в соціальні управління в Харкові звернулося понад 60 тисяч громадян, повідомила мерія.

194,5 тис. осіб звернулися до управлінь соціального захисту населення міста Харкова з 18 травня – дня, коли була відновлена робота з прийому громадян.

За цей час фахівці управлінь також надали понад 179 тис. телефонних консультацій, повідомили у Департаменті соціальної політики. В умовах воєнного стану найбільш актуальними послугами залишаються видача довідки внутрішньо переміщеним особам та призначення відповідної допомоги, а також призначення компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО.

У Харкові на обліку перебуває понад 150 тис. внутрішньо переміщених осіб (з них понад 6 тис. – особи з інвалідністю та понад 18 тис. – діти). У 2022 році за набуттям статусу ВПО до управлінь звернулося понад 60 тис. громадян. Також 52 тис. осіб подали заяву на отримання відповідної допомоги.

Минулого року фахівці управлінь соціального захисту населення опрацювали 1931 заяву від власників житла на отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО.