На Харьковщине утилизировали российские книжки и заработали 2100 грн для ВСУ

В Близнюковской громаде на Харьковщине подвели итоги акции «Вражескую литературу на макулатуру».

В ее рамках жителям громады предложили избавиться от российских книг с пользой для дела — то есть сдать их на макулатуру.

«Благодаря акции «Вражескую литературу на макулатуру» удалось собрать 2 тысячи 100 гривен. 840 килограммов русскоязычной и неактуальной литературы конвертировали в деньги в поддержку Вооруженных Сил Украины», — сообщили на странице громады в facebook.

Собранные средства близнюковцы изначально планировали передать одному из благотворительных фондов Украины. Но сделали выбор в пользу адресной помощи воинам.

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«Вырученные деньги пойдут на приобретение квадрокоптера для 92-й бригады», — сообщило руководство громады.