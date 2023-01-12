На Харьковщине утилизировали российские книжки и заработали 2100 грн для ВСУ
Фото: Близнюковская громада
В Близнюковской громаде на Харьковщине подвели итоги акции «Вражескую литературу на макулатуру».
В ее рамках жителям громады предложили избавиться от российских книг с пользой для дела — то есть сдать их на макулатуру.
«Благодаря акции «Вражескую литературу на макулатуру» удалось собрать 2 тысячи 100 гривен. 840 килограммов русскоязычной и неактуальной литературы конвертировали в деньги в поддержку Вооруженных Сил Украины», — сообщили на странице громады в facebook.
Собранные средства близнюковцы изначально планировали передать одному из благотворительных фондов Украины. Но сделали выбор в пользу адресной помощи воинам.
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«Вырученные деньги пойдут на приобретение квадрокоптера для 92-й бригады», — сообщило руководство громады.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 11:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Близнюковской громаде на Харьковщине подвели итоги акции «Вражескую литературу на макулатуру»".