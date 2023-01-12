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На Харківщині утилізували російські книжки та заробили 2100 грн для ЗСУ

Суспільство 11:46   12.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині утилізували російські книжки та заробили 2100 грн для ЗСУ

У Близнюківській громаді на Харківщині підбили підсумки акції “Ворожу літературу на макулатуру”.

У її рамках мешканцям громади запропонували позбавитися російських книг із користю для справи – тобто здати їх на макулатуру.

“Завдяки акції “Ворожу літературу на макулатуру” вдалося зібрати 2 тисячі 100 гривень. 840 кілограмів російськомовної та неактуальної літератури конвертували в гроші на підтримку Збройних Сил України”, – повідомили на сторінці громади у Фейсбуці.

Зібрані кошти близнюківці спочатку планували передати одному з благодійних фондів України. Але зробили вибір на користь адресної допомоги воїнам.

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“Виручені гроші підуть на придбання квадрокоптера для 92-ї бригади”, – повідомило керівництво громади.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 11:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Близнюківській громаді на Харківщині підбили підсумки акції “Ворожу літературу на макулатуру”".