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На Изюмщине эксгумировали тело женщины, погибшей вследствие авиабомбардировки

Происшествия 18:41   12.01.2023
Елена Нагорная
На Изюмщине эксгумировали тело женщины, погибшей вследствие авиабомбардировки Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

12 января в поселке Сулиговка Изюмского района Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 68-летней местной жительницы, которая погибла 19 марта в результате авиационной бомбардировки населенного пункта армией РФ.

Российские снаряды попали в жилой дом, в котором находилась женщина. Ее останки местные жители похоронили на кладбище поселка, рассказали в облуправлении Нацполиции.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 18:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 января в поселке Сулиговка Изюмского района Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 68-летней местной жительницы, которая погибла 19 марта в результате авиационной бомбардировки населенного пункта армией РФ.".