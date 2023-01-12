На Изюмщине эксгумировали тело женщины, погибшей вследствие авиабомбардировки

12 января в поселке Сулиговка Изюмского района Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 68-летней местной жительницы, которая погибла 19 марта в результате авиационной бомбардировки населенного пункта армией РФ.

Российские снаряды попали в жилой дом, в котором находилась женщина. Ее останки местные жители похоронили на кладбище поселка, рассказали в облуправлении Нацполиции.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области