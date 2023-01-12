На Изюмщине эксгумировали тело женщины, погибшей вследствие авиабомбардировки
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
12 января в поселке Сулиговка Изюмского района Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 68-летней местной жительницы, которая погибла 19 марта в результате авиационной бомбардировки населенного пункта армией РФ.
Российские снаряды попали в жилой дом, в котором находилась женщина. Ее останки местные жители похоронили на кладбище поселка, рассказали в облуправлении Нацполиции.
Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 января в поселке Сулиговка Изюмского района Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 68-летней местной жительницы, которая погибла 19 марта в результате авиационной бомбардировки населенного пункта армией РФ.".