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На Ізюмщині ексгумували тіло жінки, яка загинула внаслідок авіабомбардування

Події 18:41   12.01.2023
Олена Нагорна
На Ізюмщині ексгумували тіло жінки, яка загинула внаслідок авіабомбардування

12 січня у селищі Сулигівка Ізюмського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 68-річної місцевої мешканки, яка загинула 19 березня внаслідок авіаційного бомбардування населеного пункту армією РФ.

Російські снаряди влучили в житловий будинок, в якому перебувала жінка. Її останки місцеві жителі поховали на цвинтарі селища, розповіли в облуправлінні Нацполіції.

Тіло загиблої направлене на судово-медичну експертизу.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 18:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 січня у селищі Сулигівка Ізюмського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 68-річної місцевої мешканки, яка загинула 19 березня внаслідок авіаційного бомбардування населеного пункту армією РФ.".