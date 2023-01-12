На Ізюмщині ексгумували тіло жінки, яка загинула внаслідок авіабомбардування

12 січня у селищі Сулигівка Ізюмського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 68-річної місцевої мешканки, яка загинула 19 березня внаслідок авіаційного бомбардування населеного пункту армією РФ.

Російські снаряди влучили в житловий будинок, в якому перебувала жінка. Її останки місцеві жителі поховали на цвинтарі селища, розповіли в облуправлінні Нацполіції.

Тіло загиблої направлене на судово-медичну експертизу.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області