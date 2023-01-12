На Ізюмщині ексгумували тіло жінки, яка загинула внаслідок авіабомбардування
12 січня у селищі Сулигівка Ізюмського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 68-річної місцевої мешканки, яка загинула 19 березня внаслідок авіаційного бомбардування населеного пункту армією РФ.
Російські снаряди влучили в житловий будинок, в якому перебувала жінка. Її останки місцеві жителі поховали на цвинтарі селища, розповіли в облуправлінні Нацполіції.
Тіло загиблої направлене на судово-медичну експертизу.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 18:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 січня у селищі Сулигівка Ізюмського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 68-річної місцевої мешканки, яка загинула 19 березня внаслідок авіаційного бомбардування населеного пункту армією РФ.".