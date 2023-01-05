На Харківщині ексгумували тіло 6-річного хлопчика, який загинув через обстріл
Дитина потрапила під обстріл на подвір’ї власного будинку, повідомила Харківська обласна поліція.
За словами батьків, 6-річна дитина загинула 22 березня в Ізюмі.
Під час обстрілу хлопчик перебував у дворі приватного будинку та отримав поранення, не сумісні з життям.
Хлопчика спочатку поховали на подвір’ї, а 28 березня працівники похоронного бюро перепоховали його на цвинтарі.
5 січня співробітники Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури провели огляд місця події та вилучили тіло хлопчика. Він був спрямований на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2023 в 12:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дитина потрапила під обстріл на подвір’ї власного будинку, повідомила Харківська обласна поліція.".