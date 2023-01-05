На Харківщині ексгумували тіло 6-річного хлопчика, який загинув через обстріл

Дитина потрапила під обстріл на подвір’ї власного будинку, повідомила Харківська обласна поліція.

За словами батьків, 6-річна дитина загинула 22 березня в Ізюмі.

Під час обстрілу хлопчик перебував у дворі приватного будинку та отримав поранення, не сумісні з життям.

Хлопчика спочатку поховали на подвір’ї, а 28 березня працівники похоронного бюро перепоховали його на цвинтарі.

5 січня співробітники Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури провели огляд місця події та вилучили тіло хлопчика. Він був спрямований на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.