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На Харьковщине эксгумировали тело 6-летнего мальчика, погибшего из-за обстрела

Общество 12:42   05.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине эксгумировали тело 6-летнего мальчика, погибшего из-за обстрела

Во время обстрела ребенок был во дворе собственного дома, сообщила Харьковская областная полиция.

По словам родителей, 6-летний ребенок погиб 22 марта в Изюме.
Во время обстрела мальчик находился во дворе частного дома и получил ранения, не совместимые с жизнью.

Мальчика сначала похоронили во дворе, а 28 марта работники похоронного бюро перезахоронили его на кладбище.

5 января сотрудники Изюмского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели осмотр места происшествия и изъяли тело мальчика. Он был направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 12:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время обстрела ребенок был во дворе собственного дома, сообщила Харьковская областная полиция.".