На Харьковщине эксгумировали тело 6-летнего мальчика, погибшего из-за обстрела

Во время обстрела ребенок был во дворе собственного дома, сообщила Харьковская областная полиция.

По словам родителей, 6-летний ребенок погиб 22 марта в Изюме.

Во время обстрела мальчик находился во дворе частного дома и получил ранения, не совместимые с жизнью.

Мальчика сначала похоронили во дворе, а 28 марта работники похоронного бюро перезахоронили его на кладбище.

5 января сотрудники Изюмского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели осмотр места происшествия и изъяли тело мальчика. Он был направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.