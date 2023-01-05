На Харьковщине эксгумировали тело 6-летнего мальчика, погибшего из-за обстрела
Во время обстрела ребенок был во дворе собственного дома, сообщила Харьковская областная полиция.
По словам родителей, 6-летний ребенок погиб 22 марта в Изюме.
Во время обстрела мальчик находился во дворе частного дома и получил ранения, не совместимые с жизнью.
Мальчика сначала похоронили во дворе, а 28 марта работники похоронного бюро перезахоронили его на кладбище.
5 января сотрудники Изюмского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели осмотр места происшествия и изъяли тело мальчика. Он был направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Читайте также: На Харьковщине из-за войны погибли почти 1700 гражданских, из них 74 ребенка
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине эксгумировали тело 6-летнего мальчика, погибшего из-за обстрела»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 12:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время обстрела ребенок был во дворе собственного дома, сообщила Харьковская областная полиция.".