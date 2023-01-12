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Осторожно, печи! На Харьковщине за сутки — погибший и пострадавший на пожарах

Происшествия 08:20   12.01.2023
Оксана Горун
Осторожно, печи! На Харьковщине за сутки — погибший и пострадавший на пожарах Фото: ГСЧС

В обоих случаях причиной ЧП на Харьковщине стало нарушение правил при пользовании печным отоплением, сообщили спасатели.

«На одном из пожаров, произошедшем из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления, пострадал 60-летний мужчина. Он был госпитализирован в ожоговый центр Харькова. Событие произошло в 08:01 в частном доме по ул. Залесский, 61, в Харькове», — сообщили в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, пожар тушили четыре подразделения ГСЧС. Огонь охватил 100 квадратных метров — крышу и помещения внутри дома. Полностью огонь потушили к 12:22.

Второй пожар из-за печи — со смертельным исходом — случился 11 января в Дергачах.

«Погиб 83-летний мужчина, тело которого огнеборцы нашли в очаге пожара. Возгорание возникло в 08:16 в частном доме по адресу: Харьковский район, г. Дергачи, ул. Независимости, 5. На момент прибытия подразделений ГСЧС пожар охватил площадь в 40 кв. Горели внутренние помещения и крыша дома. Локализация огня прошла в 08:32, ликвидация в 09:40», — проинформировали спасатели.

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    • В целом за сутки на Харьковщине случилось 11 пожаров, один из них — из-за обстрелов. ЧП было в Двуречной, там горели хозяйственные сооружения.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 08:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В обоих случаях причиной ЧП на Харьковщине стало нарушение правил при пользовании печным отоплением, сообщили спасатели".