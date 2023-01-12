Обережно, печі! На Харківщині за добу – загиблий та постраждалий на пожежах

В обох випадках причиною НП на Харківщині стало порушення правил при користуванні пічним опаленням, повідомили рятувальники.

“На одній із пожеж, що сталося через порушення правил улаштування та експлуатації пічного опалення, постраждав 60-річний чоловік. Він був госпіталізований до опікового центру Харкова. Подія сталася о 08:01 у приватному будинку на вул. Залеський, 61, у Харкові “, – повідомили у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, пожежу гасили чотири підрозділи ДСНС. Вогонь охопив 100 квадратних метрів – дах та приміщення усередині будинку. Повністю вогонь загасили до 12:22.

Друга пожежа через піч – зі смертельним наслідком – сталася 11 січня в Дергачах.

“Загинув 83-річний чоловік, тіло якого вогнеборці відшукали в осередку пожежі. Загоряння виникло о 08:16 у приватному будинку за адресою: Харківський район, м. Дергачі, вул. Незалежності, 5. На момент прибуття підрозділів ДСНС пожежа охопила площу у 40 кв.м. Горіли внутрішні приміщення та дах будинку. Локалізація вогню відбулась о 08:32, ліквідація о 09:40“, – поінформували рятувальники.

Загалом за добу на Харківщині сталося 11 пожеж, одна з них – через обстріл. НП була в Дворічній, там горіли господарські споруди.