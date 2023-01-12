В городе на Харьковщине аварийное отключение света: обесточены котельные
Электричество исчезло в Лозовской громаде на Харьковщине, сообщила местная мэрия.
«В Лозовской громаде — аварийное обесточивание. Причины энергетики пока не сообщают. В городе без стабильного электропитания 9 из 17 котельных. КП «Теплоэнерго» перешло на аварийный график работы. Включили генераторы. Водообеспечение также поддерживают», — проинформировала пресс-служба Лозовского горсовета.
Ранее НЭК «Укрэнерго» сообщила о том, что в Украине девять регионов превысили выделенные для них лимиты энергопотребления, поэтому применены аварийные отключения.
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По информации энергетиков, отлючения в Украине вынуждены проводить из-за дефицита электроэнергии. Ее нехватка стала усугубляться вместе с морозами. К выходным, по прогнозам Укрэнерго, вместе с потеплением ситуация должна стабилизироваться.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 11:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электричество исчезло в Лозовской громаде на Харьковщине, сообщила местная мэрия".