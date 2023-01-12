Live
  • Четвер 12.01.2023
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

У місті на Харківщині аварійне відключення світла: знеструмлені котельні

Суспільство 11:19   12.01.2023
Оксана Горун
У місті на Харківщині аварійне відключення світла: знеструмлені котельні

Електрика зникла у Лозівській громаді на Харківщині, повідомила місцева мерія.

“У Лозівській громаді – аварійне знеструмлення. Причини енергетики поки не повідомляють. У місті без стабільного електроживлення 9 із 17 котелень. КП “Теплоенерго” перейшло на аварійний графік роботи. Включили генератори. Водозабезпечення також підтримують”, – проінформувала пресслужба Лозівської мерії.

Раніше НЕК “Укренерго”  повідомила, що в Україні дев’ять регіонів перевищили виділені для них ліміти енергоспоживання, тому застосовані аварійні відключення.

  • Читайте також: У місті на Харківщині хочуть купити генератори у фірми громадянки РФ – “ХАЦ”

    • За інформацією енергетиків, відхилення в Україні змушені проводити через дефіцит електроенергії. Її нестача стала посилюватися разом із морозами. До вихідних, за прогнозами Укренерго, разом із потеплінням ситуація має стабілізуватися.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    15:32
    На вимогу часу. У Харкові виготовляють комфортні підземні бункери
    12:05
    За час війни в Харкові відновили світло на 593 вулицях – мерія
    10:49
    У Харківській області – аварійні відключення світла – Укренерго
    10:23
    В Україні почалися аварійні відключення електрики – Укренерго
    08:12
    У місті на Харківщині – аварійне відключення світла, знеструмлена котельня

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У місті на Харківщині аварійне відключення світла: знеструмлені котельні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 11:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електрика зникла у Лозівській громаді на Харківщині, повідомила місцева мерія".