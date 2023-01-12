У місті на Харківщині аварійне відключення світла: знеструмлені котельні
Електрика зникла у Лозівській громаді на Харківщині, повідомила місцева мерія.
“У Лозівській громаді – аварійне знеструмлення. Причини енергетики поки не повідомляють. У місті без стабільного електроживлення 9 із 17 котелень. КП “Теплоенерго” перейшло на аварійний графік роботи. Включили генератори. Водозабезпечення також підтримують”, – проінформувала пресслужба Лозівської мерії.
Раніше НЕК “Укренерго” повідомила, що в Україні дев’ять регіонів перевищили виділені для них ліміти енергоспоживання, тому застосовані аварійні відключення.
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За інформацією енергетиків, відхилення в Україні змушені проводити через дефіцит електроенергії. Її нестача стала посилюватися разом із морозами. До вихідних, за прогнозами Укренерго, разом із потеплінням ситуація має стабілізуватися.
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Ви читали новину: «У місті на Харківщині аварійне відключення світла: знеструмлені котельні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 11:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електрика зникла у Лозівській громаді на Харківщині, повідомила місцева мерія".