Live
  • Четверг 12.01.2023
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

Волчанск и еще 11 сел Харьковщины обстреляли россияне за сутки — Генштаб

Происшествия 18:16   12.01.2023
Елена Нагорная
Волчанск и еще 11 сел Харьковщины обстреляли россияне за сутки — Генштаб

Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток улучшить тактическое положение. Там обстреляны районы Синьковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки.

На Слобожанском направлении без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Под вражеские обстрелы попали Стрелечья, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб.

Читайте также: ISW сообщил о потерях армии РФ на Харьковщине и нехватке боеприпасов

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

14:09
В январе 2023 года в Харькове работает половина довоенных ресторанов и кафе
13:02
Более 800 ремонтов за неделю выполнили в Харькове мастера «Харьковгорлифт»
10:01
Повреждены дома и торговый павильон — полиция об обстрелах Харьковщины (фото)
08:32
Сутки без пострадавших: Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины
07:33
На Харьковщине под обстрел попали около 20 населенных пунктов — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Волчанск и еще 11 сел Харьковщины обстреляли россияне за сутки — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 18:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".