Волчанск и еще 11 сел Харьковщины обстреляли россияне за сутки — Генштаб

Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток улучшить тактическое положение. Там обстреляны районы Синьковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки.

На Слобожанском направлении без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Под вражеские обстрелы попали Стрелечья, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб.

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Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.