Волчанск и еще 11 сел Харьковщины обстреляли россияне за сутки — Генштаб
Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении противник не оставляет попыток улучшить тактическое положение. Там обстреляны районы Синьковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки.
На Слобожанском направлении без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. Под вражеские обстрелы попали Стрелечья, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб.
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Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковщины обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".