Вовчанськ і ще 11 сіл Харківщини обстріляли росіяни за добу – Генштаб
Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Куп’янському напрямку супротивник не полишає спроб покращити тактичне положення. Там обстріляно райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки і Богуславки.
На Слобожанському напрямку без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. Під ворожі обстріли потрапили Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб.
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Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України, констатували в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 18:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".