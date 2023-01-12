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Вовчанськ і ще 11 сіл Харківщини обстріляли росіяни за добу – Генштаб

Події 18:16   12.01.2023
Олена Нагорна
Вовчанськ і ще 11 сіл Харківщини обстріляли росіяни за добу – Генштаб

Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку супротивник не полишає спроб покращити тактичне положення. Там обстріляно райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки і Богуславки.

На Слобожанському напрямку без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. Під ворожі обстріли потрапили Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб.

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Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України, констатували в Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 18:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".