ISW повідомив про втрати армії РФ на Харківщині та нестачу боєприпасів

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 11 січня відзначив невдалу атаку окупантів на Харківщині, а також повідомив про перешкоди для російського наступу на сході України.

“11 січня російські сили продовжували обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції в районі Сватового. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили атаки російських військ у районі Гряниківки Харківської області (53 км на північний захід від Сватового) та Стельмахівки Луганської області (16 км на захід від Сватового). Глава Харківської області Олег Синегубов повідомив, що російські війська відступили, зазнавши втрат у боях під Гряниківкою”, – повідомили аналітики.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони продовжують контрнаступальні дії в районі Кремінної і зараз (судячи з кадрів з геолокацією) знаходяться вже за 5 км від населеного пункту. Це змушує окупантів замінити частково мобілізованих, яких раніше використовували для оборони на цьому напрямку, на професійних військових.

“Глава Луганської області Сергій Гайдай заявив, що російські сили почали задіювати досвідченіших військовослужбовців, а не мобілізованих, для ведення бойових дій у районі Кремінної через побоювання, що російські війська можуть втратити населений пункт”, – зазначили у зведенні ISW.

Також аналітики повідомили про те, що Соледар, як і раніше, не перейшов під повний контроль армії РФ. І навіть якщо це станеться, в Інституті вивчення війни вважають, що навряд чи допоможе росіянам захопити Бахмут. Більше того, загалом російський наступ на сході України під великим питанням через проблеми з БК.

“Нездатність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, завадить російським військам вести наступальні операції на сході України 2023 року”, – прогнозують аналітики.