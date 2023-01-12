ISW сообщил о потерях армии РФ на Харьковщине и нехватке боеприпасов

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 11 января отметил неудачную атаку оккупантов на Харьковщине, а также сообщил о помехах для российского наступления на востоке Украины.

«11 января российские силы продолжали ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции в районе Сватово. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск в районе Гряниковки Харьковской области (53 км к северо-западу от Сватово) и Стельмаховки Луганской области (16 км к западу от Сватово). Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что российские войска отступили, понеся потери в боях под Гряниковкой», — сообщили аналитики.

По данным Института изучения войны, Силы обороны продолжают контрнаступательные действия в районе Кременной и в данный момент (судя по кадрам с геолокацией) находятся уже в 5 км от населенного пункта. Это вынуждает оккупантов заменить частично мобилизированных, которых ранее использовали для обороны на этом направлении на профессиональных военных.

«Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российские силы начали задействовать более опытных военнослужащих, а не мобилизованных, для ведения боевых действий в районе Кременной из-за опасений, что российские войска могут потерять населенный пункт», — отметили в сводке ISW.

Также аналитики сообщили о том, что Соледар по-прежнему не перешел под полный контроль армии РФ. И даже если это произойдет, в Институте изучения войны считают, что это вряд ли поможет россиянам захватить Бахмут. Более того — в целом российское наступление на востоке Украины под большим вопросом из-за проблем с БК.

«Неспособность российской оборонно-промышленной базы решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, помешает российским войскам вести наступательные операции на востоке Украины в 2023 году», — прогнозируют аналитики.