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Российская армия атаковала на Харьковщине — Генштаб (карта)

Происшествия 07:28   11.01.2023
Оксана Горун
Российская армия атаковала на Харьковщине — Генштаб (карта)

Силы обороны отбили атаку оккупантов на Харьковщине, сообщили в утренней сводке ГШ.

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка — Луганской и Спорное, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка на Донетчине», — отметили в Генштабе ВСУ.

Гряниковка находится неподалеку от Двуречной — на другом берегу речки Оскол.

Гряниковка на карте DeepState
Карта DeepState

Помимо попытки атаковать, армия РФ продолжала обстрелы Харьковщины.

«На Слобожанском направлении обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них — Сосновка, Зеленое, Волчанск, Хатнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двуречная  Харьковской области. На Купянском направлении огневого поражение понесли районы Ольшаны, Орлянки и Кисловки», — сообщили в Генштабе.

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    • Также Харьковская область перечислена в списке регионов, по которым наносили тяжелые удары — ракетами и авиацией. В целом по территории Украины за сутки противник нанес 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 50 обстрелов из РСЗО. Напомним, по Харькову враг ударил около 23 вечера 10 января. Ракеты прилетели прямо на склад пиротехники, в результате харьковчане видели ночью масштабный несанкционированный фейерверк.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 07:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны отбили атаку оккупантов на Харьковщине, сообщили в утренней сводке ГШ".