Российская армия атаковала на Харьковщине — Генштаб (карта)
Силы обороны отбили атаку оккупантов на Харьковщине, сообщили в утренней сводке ГШ.
«За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка — Луганской и Спорное, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка на Донетчине», — отметили в Генштабе ВСУ.
Гряниковка находится неподалеку от Двуречной — на другом берегу речки Оскол.
Помимо попытки атаковать, армия РФ продолжала обстрелы Харьковщины.
«На Слобожанском направлении обстреляны районы 19 населенных пунктов. Среди них — Сосновка, Зеленое, Волчанск, Хатнее, Красное, Лопань, Красное Первое и Двуречная Харьковской области. На Купянском направлении огневого поражение понесли районы Ольшаны, Орлянки и Кисловки», — сообщили в Генштабе.
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Также Харьковская область перечислена в списке регионов, по которым наносили тяжелые удары — ракетами и авиацией. В целом по территории Украины за сутки противник нанес 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 50 обстрелов из РСЗО. Напомним, по Харькову враг ударил около 23 вечера 10 января. Ракеты прилетели прямо на склад пиротехники, в результате харьковчане видели ночью масштабный несанкционированный фейерверк.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2023 в 07:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны отбили атаку оккупантов на Харьковщине, сообщили в утренней сводке ГШ".