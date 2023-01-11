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Російська армія атакувала на Харківщині – Генштаб (мапа)

Події 07:28   11.01.2023
Оксана Горун
Російська армія атакувала на Харківщині – Генштаб (мапа)

Сили оборони відбили атаку окупантів на Харківщині, повідомили у ранковому зведенні ГШ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка – Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині“, – поінформували в Генштабі ЗСУ.

Гряниківка знаходиться неподалік Дворічної – на іншому березі річки Оскол.

Гряниківка на карті DeepState

Окрім спроби атакувати, армія РФ продовжувала обстріли Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстріляно райони 19 населених пунктів. Серед них – Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне, Лопань, Красне Перше та Дворічна Харківської області. На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Вільшаної, Орлянки і Кислівки“, – повідомили у Генштабі.

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    • Також Харківську область перераховано у списку регіонів, по яких завдавали тяжких ударів – ракетами та авіацією. Загалом територією України за добу противник завдав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ. Нагадаємо, по Харкову ворог вдарив близько 23-ї вечора 10 січня. Ракети прилетіли просто на склад піротехніки, внаслідок чого харків’яни бачили вночі масштабний несанкціонований феєрверк.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 07:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони відбили атаку окупантів на Харківщині, повідомили у ранковому зведенні ГШ".