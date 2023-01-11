Російська армія атакувала на Харківщині – Генштаб (мапа)
Сили оборони відбили атаку окупантів на Харківщині, повідомили у ранковому зведенні ГШ.
“За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка – Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині“, – поінформували в Генштабі ЗСУ.
Гряниківка знаходиться неподалік Дворічної – на іншому березі річки Оскол.
Окрім спроби атакувати, армія РФ продовжувала обстріли Харківщини.
“На Слобожанському напрямку обстріляно райони 19 населених пунктів. Серед них – Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне, Лопань, Красне Перше та Дворічна Харківської області. На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Вільшаної, Орлянки і Кислівки“, – повідомили у Генштабі.
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Також Харківську область перераховано у списку регіонів, по яких завдавали тяжких ударів – ракетами та авіацією. Загалом територією України за добу противник завдав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів із РСЗВ. Нагадаємо, по Харкову ворог вдарив близько 23-ї вечора 10 січня. Ракети прилетіли просто на склад піротехніки, внаслідок чого харків’яни бачили вночі масштабний несанкціонований феєрверк.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2023 в 07:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони відбили атаку окупантів на Харківщині, повідомили у ранковому зведенні ГШ".