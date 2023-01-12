Жители Харьковщины лечат Covid дома и не делают тесты: результат — 8 умерших

Восемь жителей Харьковской области умерли от последствий Covid-19 с начала года. Всего в январе было зарегистрировано 118 случаев этой болезни. На территории региона сейчас циркулирует штамм Оmicron, его новый подвид XBB.1.5, распространяющийся в других странах, не обнаружен.

Как отметили в областном центре контроля и профилактики болезней, летальность в январе составила 6,8% при средней за время эпидемии — 2,3%.

«Одной из причин является недостаточное тестирование больных с симптомами ОРВИ на Covid-19, что приводит к недовыявлению случаев. Еженедельно в лечебных учреждениях области обследуются менее 35 человек при необходимых 300 из каждых 100 тысяч населения», — отметили в учреждении.

К тому же, добавляют, из-за легкого течения Covid-19 люди в большинстве случаев не обращаются за медицинской помощью.

«Однако во время войны и длительного стресса возможность сопротивления иммунной системы болезням уменьшается, количество умерших от Covid-19 в возрасте до 50 лет растет», — констатировали в центре.

Исследования методом ПЦР и быстрыми тестами в коммунальных лечебных учреждениях и в областном центре контроля и профилактики болезней проводятся бесплатно.