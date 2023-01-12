Жители Харьковщины лечат Covid дома и не делают тесты: результат — 8 умерших
Восемь жителей Харьковской области умерли от последствий Covid-19 с начала года. Всего в январе было зарегистрировано 118 случаев этой болезни. На территории региона сейчас циркулирует штамм Оmicron, его новый подвид XBB.1.5, распространяющийся в других странах, не обнаружен.
Как отметили в областном центре контроля и профилактики болезней, летальность в январе составила 6,8% при средней за время эпидемии — 2,3%.
«Одной из причин является недостаточное тестирование больных с симптомами ОРВИ на Covid-19, что приводит к недовыявлению случаев. Еженедельно в лечебных учреждениях области обследуются менее 35 человек при необходимых 300 из каждых 100 тысяч населения», — отметили в учреждении.
К тому же, добавляют, из-за легкого течения Covid-19 люди в большинстве случаев не обращаются за медицинской помощью.
«Однако во время войны и длительного стресса возможность сопротивления иммунной системы болезням уменьшается, количество умерших от Covid-19 в возрасте до 50 лет растет», — констатировали в центре.
Читайте также: Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет, не исключена вспышка Covid-19 — Хаустов
Исследования методом ПЦР и быстрыми тестами в коммунальных лечебных учреждениях и в областном центре контроля и профилактики болезней проводятся бесплатно.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Жители Харьковщины лечат Covid дома и не делают тесты: результат — 8 умерших»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 21:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь жителей Харьковской области умерли от последствий Covid-19 с начала года. Всего в январе было зарегистрировано 118 случаев этой болезни. На территории региона сейчас циркулирует штамм Оmicron, его новый подвид XBB.1.5, распространяющийся в других странах, не обнаружен.".