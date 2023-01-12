Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет, не исключена вспышка Covid-19 — Хаустов

В Харьковской области заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает эпидпорог, однако по сравнению с предыдущей неделей был зафиксирован ее рост на 50%, сообщил директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

Максим Хаустов, директор департамента здравоохранения Харьковской ОВА

С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в области заболело 31403 человека. Из них насчитывается 9487 детей. Госпитализировано взрослых 2307. Это примерно 7%. Детей — 483 человека. Это примерно 20% от общего количества заболевших. Со 2 по 8 января 2023 года с учетом случаев заболеваемости еще и Соѵіԁ-19 заболели 2869 человек. Из них 978 детей в возрасте до 17 лет (33%). По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости. Примерно на 50%. Показатель заболеваемости составляет 110,61 на 100 тысяч населения. И не превышает показатель эпидемического порога в настоящее время. Напомню, показатель эпидпорога составляет 415,06 на 100 тысяч населения.

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Ситуация с Covid-19 в регионе контролируемая, отмечает Хаустов, но возможны новые вспышки на территории Украины.

Максим Хаустов, директор департамента здравоохранения Харьковской ОВА

Сейчас в регионе насчитывается 13 больниц, 2051 койка для лечения больных Соѵіԁ-19. На сейчас заняты 184 койки. Это примерно 16,5% от общего количества. Обеспеченность кислородом — 1703 койки. Среди них заняты 43 кровати. Это примерно 2,5%. Детские кровати — всего в трех больницах — 300 коек. Сейчас занято примерно 4%. Это 12-13 больных детей. На сегодня ситуация с Соѵіԁ-19 в Харьковской области абсолютно контролируемая, но не забывайте, что Китай обнародовал данные о росте заболеваемости. Уже с начала года уже 22 летальных случая от Соѵіԁ-19. Поэтому не исключаем новые вспышки и на территории Украины. И призываем всех вакцинироваться.