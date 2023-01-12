Захворюваність на грип і ГРВІ зростає, не виключений спалах Covid-19 – Хаустов

У Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ не перевищує епідпоріг, проте у порівнянні з попереднім тижнем було зафіксовано її зростання на 50%, повідомив директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА

Із початку епідсезону на грип та ГРВІ в області захворіло 31403 особи. З них нараховується – 9487 дітей. Госпіталізовано дорослих 2307. Це приблизно 7%. Дітей – 483 особи. Це приблизно 20% від загальної кількості захворілих. Із 2 по 8 січня 2023 року з урахуванням випадків захворюваності ще й на Сovid-19 захворіли 2869 осіб. З них 978 дітей віком до 17 років (33%). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності. Приблизно на 50%. Показник захворюваності становить 110,61 на 100 тисяч населення. Та не перевищує показник епідемічного порогу на даний час. Нагадаю, показник епідпорогу становить 415,06 на 100 тисяч населення.

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Ситуація з Covid-19 у регіоні контрольована, зазначає Хаустов, але можливі нові спалахи на території України.

Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА

Зараз в регіоні нараховується 13 лікарень, 2051 койка для лікування хворих на Сovid-19. На зараз зайняті 184 ліжка. Це приблизно 16,5% від загальної кількості. Забезпеченість киснем – 1703 ліжка. Серед них зайняті 43 ліжка. Це приблизно 2,5%. Дитячі ліжка – усього у трьох лікарнях – 300 коєк. Зараз зайнято приблизно 4%. Це 12-13 хворих дітей. На сьогодні ситуація з Сovid-19 в Харківській області абсолютно контрольована, але не забувайте, що Китай оприлюднив дані про зріст захворюванності. Вже з початку року вже 22 летальні випадки від Сovid-19. Тому не виключаємо нові спалахи і на території України. Та закликаємо всіх вакцинуватися.