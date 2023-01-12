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8 померлих у 2023: мешканці Харківщини лікують Covid удома і не роблять тести

Суспільство 21:09   12.01.2023
Елена Нагорная
8 померлих у 2023: мешканці Харківщини лікують Covid удома і не роблять тести

Вісім мешканців Харківської області померли від наслідків Covid-19 з початку року. Загалом у січні було зареєстровано 118 випадків цієї хвороби. На території регіону зараз циркулює штам Оmicron, його новий підвид XBB.1.5, який розповсюджується в інших країнах, не виявлений.

Як зазначили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, летальність у січні склала 6,8% за середньої за час епідемії – 2,3%.

“Однією з причин є недостатнє тестування хворих із симптомами ГРВІ на Covid-19 , що призводить до недовиявлення випадків. Щотижня в лікувальних закладах області обстежуються менше 35 осіб за необхідних 300 з кожних 100 тисяч населення”, – зазначили в установі.

До того ж, додають, через легкий перебіг Covid-19 люди в більшості випадків не звертаються по медичну допомогу.

“Однак під час війни та тривалого стресу можливість опору імунної системи хворобам зменшується, кількість померлих від Covid-19 у віці до 50 років зростає”, – констатували у центрі.

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Дослідження методом ПЛР та швидкими тестами у комунальних лікувальних закладах та в обласному центрі контролю та профілактики хвороб проводяться безкоштовно.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2023 в 21:09;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім мешканців Харківської області померли від наслідків Covid-19 з початку року. Загалом у січні було зареєстровано 118 випадків цієї хвороби. На території регіону зараз циркулює штам Оmicron, його новий підвид XBB.1.5, який розповсюджується в інших країнах, не виявлений.".