Live
  • Пятница 13.01.2023
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

«Смотри, куда идешь»: ТНМК выпустил клип о том, как уберечься от мин (видео)

Культура 21:24   13.01.2023
Елена Нагорная
«Смотри, куда идешь»: ТНМК выпустил клип о том, как уберечься от мин (видео) Фото: ГСЧС Украины

Харьковская хип-хоп группа «ТНМК» презентовала песню об опасности взрывных устройств. Ярким дополнением к треку стал клип в стиле аниме от иллюстратора и комиксиста Александра Корешкова.

Работа была создана при поддержке Фонда Восточная Европа в сотрудничестве с ГСЧС Украины в рамках программы «Смотри под ноги!», говорится в описании к видео.

Группа напоминает, что мины, растяжки, гранаты, неразорвавшиеся снаряды и другие взрывные устройства несут смертельную угрозу.

«Именно Украина сегодня является крупнейшим минным полем планеты. 174 тысячи квадратных километров, а это 30% от общей площади государства, потенциально загрязнены и требуют проведения разминирования. Приоритетом для ГСЧС, кроме разминирования, является доведение правил безопасного поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов. Базово украинцы могут узнать о минной опасности из новостей или других информационных материалов, но напоминать об осторожности нужно ежедневно. Чем чаще украинцы будут повторять правила минной безопасности — хоть и в формате песни — тем лучше», — говорится в описании.

Читайте также: На Харьковщине полицейские нашли противотанковые мины на обочине дороги

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:58
В Харькове горел частный дом: мужчина получил ожоги лица (фото, видео)
20:30
Терехов не хочет платить второй штраф за русский язык и обратился в суд — СМИ
19:36
Водитель Daewoo устроил тройное ДТП на Героев Сталинграда и уехал в больницу
19:17
Синегубов — об обстановке на Харьковщине по состоянию на вечер
19:06
Лобовое столкновение на харьковской окружной: пострадали три человека (фото)

  • Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Смотри, куда идешь»: ТНМК выпустил клип о том, как уберечься от мин (видео)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 21:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская хип-хоп группа «ТНМК» презентовала песню об опасности взрывных устройств. Ярким дополнением к треку стал клип в стиле аниме от иллюстратора и комиксиста Александра Корешкова.".