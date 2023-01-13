«Смотри, куда идешь»: ТНМК выпустил клип о том, как уберечься от мин (видео)
Харьковская хип-хоп группа «ТНМК» презентовала песню об опасности взрывных устройств. Ярким дополнением к треку стал клип в стиле аниме от иллюстратора и комиксиста Александра Корешкова.
Работа была создана при поддержке Фонда Восточная Европа в сотрудничестве с ГСЧС Украины в рамках программы «Смотри под ноги!», говорится в описании к видео.
Группа напоминает, что мины, растяжки, гранаты, неразорвавшиеся снаряды и другие взрывные устройства несут смертельную угрозу.
«Именно Украина сегодня является крупнейшим минным полем планеты. 174 тысячи квадратных километров, а это 30% от общей площади государства, потенциально загрязнены и требуют проведения разминирования. Приоритетом для ГСЧС, кроме разминирования, является доведение правил безопасного поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов. Базово украинцы могут узнать о минной опасности из новостей или других информационных материалов, но напоминать об осторожности нужно ежедневно. Чем чаще украинцы будут повторять правила минной безопасности — хоть и в формате песни — тем лучше», — говорится в описании.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 21:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская хип-хоп группа «ТНМК» презентовала песню об опасности взрывных устройств. Ярким дополнением к треку стал клип в стиле аниме от иллюстратора и комиксиста Александра Корешкова.".