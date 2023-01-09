На Харьковщине полицейские нашли противотанковые мины на обочине дороги
Мины обнаружили на Изюмщине на трассе регионального значения М-03 «Киев-Харьков-Довжанский», сообщила полиция Харьковской области.
Правоохранители обнаружили на обочине 3 противотанковых мин ТМ-62М и 4 ручные гранаты Ф-1. Они немедленно заблокировали доступ на опасную территорию. На место вызвали саперов.
Полицейские дополнительно провели разъяснительную беседу с местным населением по поводу личной безопасности и действий в случае обнаружения мин и гранат.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 16:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мины обнаружили на Изюмщине на трассе регионального значения М-03 «Киев-Харьков-Довжанский», сообщила полиция Харьковской области.".