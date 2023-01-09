На Харьковщине полицейские нашли противотанковые мины на обочине дороги

Мины обнаружили на Изюмщине на трассе регионального значения М-03 «Киев-Харьков-Довжанский», сообщила полиция Харьковской области.

Правоохранители обнаружили на обочине 3 противотанковых мин ТМ-62М и 4 ручные гранаты Ф-1. Они немедленно заблокировали доступ на опасную территорию. На место вызвали саперов.



Полицейские дополнительно провели разъяснительную беседу с местным населением по поводу личной безопасности и действий в случае обнаружения мин и гранат.

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