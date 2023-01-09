На Харківщині поліцейські знайшли протитанкові міни на узбіччі дороги
Міни виявили на Ізюмщині на трасі регіонального значення М-03 “Київ-Харків-Довжанський”, повідомила поліція Харківської області.
Правоохоронці виявили на узбіччі 3 протитанкові міни ТМ-62М та 4 ручні гранати Ф-1. Вони негайно заблокували доступ на небезпечну територію. На місце викликали саперів.
Поліцейські додатково провели роз’яснювальну бесіду з місцевим населенням щодо особистої безпеки та дій у разі виявлення мін та гранат.
Читайте також: На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині поліцейські знайшли протитанкові міни на узбіччі дороги»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 16:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міни виявили на Ізюмщині на трасі регіонального значення М-03 “Київ-Харків-Довжанський”, повідомила поліція Харківської області.".