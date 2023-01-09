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На Харківщині поліцейські знайшли протитанкові міни на узбіччі дороги

Суспільство 16:32   09.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині поліцейські знайшли протитанкові міни на узбіччі дороги

Міни виявили на Ізюмщині на трасі регіонального значення М-03 “Київ-Харків-Довжанський”, повідомила поліція Харківської області.

Правоохоронці виявили на узбіччі 3 протитанкові міни ТМ-62М та 4 ручні гранати Ф-1. Вони негайно заблокували доступ на небезпечну територію. На місце викликали саперів.


Поліцейські додатково провели роз’яснювальну бесіду з місцевим населенням щодо особистої безпеки та дій у разі виявлення мін та гранат.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 16:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міни виявили на Ізюмщині на трасі регіонального значення М-03 “Київ-Харків-Довжанський”, повідомила поліція Харківської області.".