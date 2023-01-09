На Харківщині поліцейські знайшли протитанкові міни на узбіччі дороги

Міни виявили на Ізюмщині на трасі регіонального значення М-03 “Київ-Харків-Довжанський”, повідомила поліція Харківської області.

Правоохоронці виявили на узбіччі 3 протитанкові міни ТМ-62М та 4 ручні гранати Ф-1. Вони негайно заблокували доступ на небезпечну територію. На місце викликали саперів.



Поліцейські додатково провели роз’яснювальну бесіду з місцевим населенням щодо особистої безпеки та дій у разі виявлення мін та гранат.