“Дивись, куди ідеш”: ТНМК випустив кліп про те, як уберегтися від мін (відео)

Харківський хіп-хоп гурт “ТНМК” презентував пісню про небезпеку вибухових пристроїв. Яскравим доповненням до треку став кліп у стилі аніме від ілюстратора та коміксиста Олександра Корєшкова.

Роботу було створено за підтримки Фонду Східна Європа у співпраці з ДСНС України в межах програми “Дивись під ноги!”, йдеться в описі відео.

Гурт нагадує, що міни, розтяжки, гранати, нерозірвані снаряди й інші вибухові пристрої несуть смертельну загрозу.

“Саме Україна сьогодні є найбільшим мінним полем планети. 174 тисячі квадратних кілометрів, а це 30% від загальної площі держави, потенційно забруднені та потребують проведення розмінування. Пріоритетом для ДСНС, окрім розмінування, є доведення правил безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Базово українці можуть дізнатися про мінну небезпеку з новин чи інших інформаційних матеріалів, але нагадувати про обережність потрібно щодня. Чим частіше українці будуть повторювати правила мінної безпеки – хоч і у форматі пісні – тим краще”, – йдеться в описі.