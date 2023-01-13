В Харьковской области с начала войны погибли девять полицейских

Со дня массового вторжения рф в Украину полиция в Харьковской области потеряла 9 сотрудников.

Сегодня весь личный состав Главного управления Национальной полиции Харьковской области почтил память коллег, погибших за свободную и независимую Украину.

Волык Максим Сергеевич

старший лейтенант полиции, заместитель командира взвода № 3 роты патрульной службы полиции особого назначения «Восток» ГУНП в Харьковской области

Погиб 2 марта 2022 года

Указом Президента Украины №141/2022 от 16.03.2022 награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно)



Котенко Валерий Андреевич

старший лейтенант полиции, следственный отдел расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления ГУНП в Харьковской области

Погиб 9 марта 2022 года

Указом Президента Украины №141/2022 от 16.03.2022 награжден медалью «Защитнику Отечества» (посмертно)

Куприянов Дмитрий Анатольевич

старший сержант полиции, помощник дежурного дежурной части роты патрульной службы полиции особого назначения «Восток» ГУНП в Харьковской области

Погиб 18 марта 2022 года

Указом Президента Украины № 226/2022 от 10.04.2022 награжден орденом «За мужество» III степени

Подаруев Игорь Алексеевич

майор полиции старший участковый офицер полиции сектора превенции отдела полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области

Погиб 13 марта 2022 года

Указом Президента Украины №144/2022 от 17.03.2022 награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно)

Семернин Александр Николаевич

сержант полиции, полицейский-водитель сектора логистики Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области

Погиб 24 февраля 2022 года

Указом Президента Украины №124/2022 от 10.03.2022 награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно)

Тарусин Богдан Александрович

старший сержант полиции, полицейский взвода № 2 роты патрульной службы полиции особого назначения «Восток» ГУНП в Харьковской области

Погиб 2 марта 2022 года

Указом Президента Украины №144/2022 от 17.03.2022 награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно)

Тахтаджиев Федор Анатольевич

майор полиции, оперуполномоченный сектора криминальной полиции отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области

Погиб 2 марта 2022 года

Указом Президента Украины №144/2022 от 17.03.2022 награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно)

Насонов Алексей Александрович

сержант полиции, полицейский группы реагирования Чугуевского районного отделения Управления полиции охраны в Харьковской области

Погиб 28 июля 2022 года

Цырульник Виталий Витальевич

капрал полиции Управление патрульной полиции в Харьковской области

Погиб 27 февраля 2022 года

Указом Президента Украины №79/2022 от 28.02.2022 награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно)

Вечная память!