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В Харьковской области с начала войны погибли девять полицейских

Общество 15:45   13.01.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области с начала войны погибли девять полицейских

Со дня массового вторжения рф в Украину полиция в Харьковской области потеряла 9 сотрудников.

Сегодня весь личный состав Главного управления Национальной полиции Харьковской области почтил память коллег, погибших за свободную и независимую Украину.

Волык Максим Сергеевич
старший лейтенант полиции, заместитель командира взвода № 3 роты патрульной службы полиции особого назначения «Восток» ГУНП в Харьковской области
Погиб 2 марта 2022 года
Указом Президента Украины №141/2022 от 16.03.2022 награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно)

Котенко Валерий Андреевич
старший лейтенант полиции, следственный отдел расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления ГУНП в Харьковской области
Погиб 9 марта 2022 года
Указом Президента Украины №141/2022 от 16.03.2022 награжден медалью «Защитнику Отечества» (посмертно)

Куприянов Дмитрий Анатольевич
старший сержант полиции, помощник дежурного дежурной части роты патрульной службы полиции особого назначения «Восток» ГУНП в Харьковской области
Погиб 18 марта 2022 года
Указом Президента Украины № 226/2022 от 10.04.2022 награжден орденом «За мужество» III степени

Подаруев Игорь Алексеевич
майор полиции старший участковый офицер полиции сектора превенции отдела полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области
Погиб 13 марта 2022 года
Указом Президента Украины №144/2022 от 17.03.2022 награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно)

Семернин Александр Николаевич
сержант полиции, полицейский-водитель сектора логистики Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области
Погиб 24 февраля 2022 года
Указом Президента Украины №124/2022 от 10.03.2022 награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно)

Тарусин Богдан Александрович
старший сержант полиции, полицейский взвода № 2 роты патрульной службы полиции особого назначения «Восток» ГУНП в Харьковской области
Погиб 2 марта 2022 года
Указом Президента Украины №144/2022 от 17.03.2022 награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно)

Тахтаджиев Федор Анатольевич
майор полиции, оперуполномоченный сектора криминальной полиции отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области
Погиб 2 марта 2022 года
Указом Президента Украины №144/2022 от 17.03.2022 награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно)

Насонов Алексей Александрович
сержант полиции, полицейский группы реагирования Чугуевского районного отделения Управления полиции охраны в Харьковской области
Погиб 28 июля 2022 года

Цырульник Виталий Витальевич
капрал полиции Управление патрульной полиции в Харьковской области
Погиб 27 февраля 2022 года
Указом Президента Украины №79/2022 от 28.02.2022 награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно)
Вечная память!

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 15:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со дня массового вторжения рф в Украину полиция в Харьковской области потеряла 9 сотрудников.".