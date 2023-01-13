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У Харківській області від початку війни загинули дев’ять поліцейських

Суспільство 15:45   13.01.2023
Оксана Якушко
У Харківській області від початку війни загинули дев’ять поліцейських

З дня масового вторгнення рф в Україну поліція в Харківській області втратила 9 співробітників.

Сьогодні весь особовий склад Головного управління Національної поліції Харківської області вшанував пам’ять колег, які загинули за вільну та незалежну Україну.

Волик Максим Сергійович
старший лейтенант поліції, заступник командира взводу № 3 роти патрульної служби поліції особливого призначення «Схід» ГУНП в Харківській області
Загинув 2 березня 2022 року
Указом Президента України №141/2022 від 16.03.2022 нагороджений посмертно)

Котенко Валерій Андрійович

старший лейтенант поліції, слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області

Загинув 9 березня 2022 року

Указом Президента України №141/2022 від 16.03.2022 нагороджений медаллю “Захиснику Вітчизни” (посмертно)

 

Купріянов Дмитро Анатолійович

старший сержант поліції, помічник чергового чергової частини роти патрульної служби поліції особливого призначення «Схід» ГУНП в Харківській області

Загинув 18 березня 2022 року

Указом Президента України № 226/2022 від 10.04.2022 нагороджений орденом “За мужність” III ступеня

 

Подаруєв Ігор Олексійович

майор поліції старший дільничний офіцер поліції сектору превенції відділу поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області

Загинув 13 березня 2022 року

Указом Президента України №144/2022 від 17.03.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)

 

Семернін Олександр Миколайович

сержант поліції, поліцейський-водій сектору логістики Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області

Загинув 24 лютого 2022 року

Указом Президента України №124/2022 від 10.03.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)

 

Тарусін Богдан Олександрович

старший сержант поліції, поліцейський взводу № 2 роти патрульної служби поліції особливого призначення «Схід» ГУНП в Харківській області

Загинув 2 березня 2022 року

Указом Президента України №144/2022 від 17.03.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)

 

Тахтаджиєв Федір Анатолійович

майор поліції, оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області

Загинув 2 березня 2022 року

Указом Президента України №144/2022 від 17.03.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)

Насонов Олексій Олександрович

сержант поліції, поліцейський групи реагування Чугуївського районного відділення Управління поліції охорони в Харківській області

Загинув 28 липня 2022 року

 

Цирульник Віталій Віталійович

капрал поліції Управління патрульної поліції в Харківській області

Загинув 27 лютого 2022 року

Указом Президента України №79/2022 від 28.02.2022 нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)

Вічна пам’ять!

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2023 в 15:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З дня масового вторгнення рф в Україну поліція в Харківській області втратила 9 співробітників.".