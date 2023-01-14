На Харьковщине применили аварийные отключения света — облэнерго

В Харьковской области днем 14 января действуют графики аварийных отключений электроэнергии, сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что по состоянию на 12:00 в 11 областях Украины были применены аварийные отключения из-за превышения лимитов, в остальных регионах электроэнергию отключают планово.

Последствия утренних обстрелов энергетической инфраструктуры устраняются, отметили в национальной энергетической компании.

«По состоянию на 12:00 14 января потребление электроэнергии ниже, чем вчера, из-за потепления и выходного дня. В то же время дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, больше всего — в утренние и вечерние часы. Напоминаем, что это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре», — рассказали в Укрэнерго.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и Чугуевского района возможны аварийные отключения электроэнергии.