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На Харьковщине применили аварийные отключения света — облэнерго

Общество 13:38   14.01.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине применили аварийные отключения света — облэнерго

В Харьковской области днем 14 января действуют графики аварийных отключений электроэнергии, сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что по состоянию на 12:00 в 11 областях Украины были применены аварийные отключения из-за превышения лимитов, в остальных регионах электроэнергию отключают планово.

Последствия утренних обстрелов энергетической инфраструктуры устраняются, отметили в национальной энергетической компании.

«По состоянию на 12:00 14 января потребление электроэнергии ниже, чем вчера, из-за потепления и выходного дня. В то же время дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, больше всего — в утренние и вечерние часы. Напоминаем, что это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре», — рассказали в Укрэнерго.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и Чугуевского района возможны аварийные отключения электроэнергии.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 13:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области днем 14 января действуют графики аварийных отключений электроэнергии, сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.".