На Харьковщине применили аварийные отключения света — облэнерго
В Харьковской области днем 14 января действуют графики аварийных отключений электроэнергии, сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.
Ранее в Укрэнерго сообщили, что по состоянию на 12:00 в 11 областях Украины были применены аварийные отключения из-за превышения лимитов, в остальных регионах электроэнергию отключают планово.
Последствия утренних обстрелов энергетической инфраструктуры устраняются, отметили в национальной энергетической компании.
«По состоянию на 12:00 14 января потребление электроэнергии ниже, чем вчера, из-за потепления и выходного дня. В то же время дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, больше всего — в утренние и вечерние часы. Напоминаем, что это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре», — рассказали в Укрэнерго.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и Чугуевского района возможны аварийные отключения электроэнергии.
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- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 13:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области днем 14 января действуют графики аварийных отключений электроэнергии, сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.".