На Харківщині застосували аварійні відключення світла – обленерго

У Харківській області вдень 14 січня діють графіки аварійних відключень електроенергії, повідомила МГ “Об’єктив” речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.

Раніше в Укренерго розповіли, що станом на 12:00 в 11 областях України були застосовані аварійні відключення через перевищення лімітів, в решті регіонів електроенергію вимикають планово.

Наслідки ранкових обстрілів енергетичної інфраструктури усуваються, зазначили в національній енергетичній компанії.

“Станом на 12:00 14 січня споживання електроенергії нижче, ніж учора, через потепління та вихідний день. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше – у ранкові та вечірні години. Нагадуємо, що це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі”, – розповіли в Укренерго.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі та промислових об’єктах Харкова та Чугуївського району можливі аварійні відключення електроенергії.