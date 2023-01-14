На Харківщині застосували аварійні відключення світла – обленерго
У Харківській області вдень 14 січня діють графіки аварійних відключень електроенергії, повідомила МГ “Об’єктив” речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.
Раніше в Укренерго розповіли, що станом на 12:00 в 11 областях України були застосовані аварійні відключення через перевищення лімітів, в решті регіонів електроенергію вимикають планово.
Наслідки ранкових обстрілів енергетичної інфраструктури усуваються, зазначили в національній енергетичній компанії.
“Станом на 12:00 14 січня споживання електроенергії нижче, ніж учора, через потепління та вихідний день. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, найбільше – у ранкові та вечірні години. Нагадуємо, що це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі”, – розповіли в Укренерго.
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі та промислових об’єктах Харкова та Чугуївського району можливі аварійні відключення електроенергії.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 13:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області вдень 14 січня діють графіки аварійних відключень електроенергії, повідомила МГ “Об’єктив” речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.".