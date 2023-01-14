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На Харьковщине убили бизнесмена: полиция поделилась деталями расследования

Происшествия 14:50   14.01.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине убили бизнесмена: полиция поделилась деталями расследования Фото: Сергей Болвинов

В Харьковской области правоохранители нашли убийцу 45-летнего предпринимателя после проведения негласных мероприятий по телефонной сети.

Михаила убили в ноябре, тогда поступило заявление об его исчезновении, рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, через два дня полицейские нашли брошенную машину предпринимателя со следами крови в салоне. Преступников отследили по телефонам. Оказалось, что утром, когда в последний раз видели Михаила, его преследовало авто с двумя мужчинами — соседом Иваном и его другом.

«Соседа вызвали на допрос, и он во всем признался. Его друг по имени Владимир пообещал Ивану деньги, если тот будет следить за Михаилом. По версии следствия, однажды утром они с Владимиром поехали за предпринимателем и остановили его. Владимир требовал деньги с предпринимателя, но из-за того, что у него этих денег не было — Владимир его убил. Тело убитого он спрятал в лесополосе, а сам отогнал авто убитого в другое место», — рассказал Болвинов.

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11 января полиция задержала Владимира по п. 6 ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство из корыстных побуждений), что наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.

Сосед Иван также получил подозрение по ч. 4 ст. 187 УКУ (разбой, направленный на завладение имуществом), ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 14:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители нашли убийцу 45-летнего предпринимателя после проведения негласных мероприятий по телефонной сети.".