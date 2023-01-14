На Харківщині вбили бізнесмена: поліція поділилася деталями розслідування

У Харківській області правоохоронці знайшли вбивцю 45-річного підприємця після проведення негласних заходів по телефонній мережі.

Михайла вбили у листопаді, тоді надійшла заява про його зникнення, розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, за два дні поліцейські знайшли покинуту машину підприємця зі слідами крові в салоні. Злочинців відстежили за телефонами. Виявилося, що вранці, коли востаннє бачили Михайла, його переслідувало авто із двома чоловіками – сусідом Іваном та його другом.

“Сусіда викликали на допит, і він в усьому зізнався. Його друг на ім’я Володимир пообіцяв Івану гроші, якщо той стежитиме за Михайлом. За версією слідства, одного ранку вони з Володимиром поїхали за підприємцем та зупинили його. Володимир вимагав гроші з підприємця, але через те, що в нього цих грошей не було – Володимир його вбив. Тіло вбитого він заховав у лісосмузі, а сам відігнав авто вбитого в інше місце”, – розповів Болвінов.

11 січня поліція затримала Володимира за п. 6 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з корисливих мотивів), що карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним ув’язненням.

Сусід Іван також отримав підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій, спрямований на заволодіння майном), йому загрожує від 8 до 15 років тюрми.