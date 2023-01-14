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О возможном массированном ракетном ударе предупреждают главы ОВА и генералы

Происшествия 11:31   14.01.2023
Елена Нагорная
О возможном массированном ракетном ударе предупреждают главы ОВА и генералы

Сразу несколько официальных источников опубликовали информацию о возможном вражеском массированном ракетном ударе 14 января.

У главы Черкасской ОВА Игоря Табурца есть данные о масштабной тревоге и массированном ракетном ударе после 12:00.

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник призвал не игнорировать воздушную тревогу и предупредил, что армия РФ имеет возможность выпустить 70 ракет.

О возможном массированном ракетном ударе также написали командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк и глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей не игнорировать воздушную тревогу, так как, по его словам,  угроза ракетных ударов сохраняется.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 11:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу несколько официальных источников опубликовали информацию о возможном вражеском массированном ракетном ударе 14 января.".