О возможном массированном ракетном ударе предупреждают главы ОВА и генералы
Сразу несколько официальных источников опубликовали информацию о возможном вражеском массированном ракетном ударе 14 января.
У главы Черкасской ОВА Игоря Табурца есть данные о масштабной тревоге и массированном ракетном ударе после 12:00.
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник призвал не игнорировать воздушную тревогу и предупредил, что армия РФ имеет возможность выпустить 70 ракет.
О возможном массированном ракетном ударе также написали командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк и глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей не игнорировать воздушную тревогу, так как, по его словам, угроза ракетных ударов сохраняется.
Новости по теме:
Вы читали новость: «О возможном массированном ракетном ударе предупреждают главы ОВА и генералы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 11:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сразу несколько официальных источников опубликовали информацию о возможном вражеском массированном ракетном ударе 14 января.".