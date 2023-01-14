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Про можливий масований ракетний удар попереджають голови ОВА та генерали

Події 11:31   14.01.2023
Олена Нагорна
Про можливий масований ракетний удар попереджають голови ОВА та генерали

Одразу кілька офіційних джерел опублікували інформацію щодо можливого ворожого масованого ракетного удару 14 січня.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець має дані  про масштабну тривогу і масований ракетний удар після 12:00.

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник закликав не ігнорувати повітряну тривогу та попередив, що армія РФ має можливість випустити 70 ракет.

Про можливий масований ракетний удар також написали командувач угрупуванням Сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк та голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синегубов закликав мешканців не ігнорувати повітряну тривогу, оскільки, за його словами, загроза ракетних ударів зберігається.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 11:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одразу кілька офіційних джерел опублікували інформацію щодо можливого ворожого масованого ракетного удару 14 січня.".