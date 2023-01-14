Про можливий масований ракетний удар попереджають голови ОВА та генерали

Одразу кілька офіційних джерел опублікували інформацію щодо можливого ворожого масованого ракетного удару 14 січня.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець має дані про масштабну тривогу і масований ракетний удар після 12:00.

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник закликав не ігнорувати повітряну тривогу та попередив, що армія РФ має можливість випустити 70 ракет.

Про можливий масований ракетний удар також написали командувач угрупуванням Сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк та голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синегубов закликав мешканців не ігнорувати повітряну тривогу, оскільки, за його словами, загроза ракетних ударів зберігається.