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Районы 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

Происшествия 07:16   14.01.2023
Елена Нагорная
Районы 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляли россияне в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток улучшить тактическое положение. Обстреляны районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Петропавловка, Крохмальное, Табаевка и Берестовое.

На Слобожанском направлении наступательных группировок россиян не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григорьевка.

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Опасность авиационных и ракетных ударов никуда не исчезла на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 января 2023 в 07:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляли россияне в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".