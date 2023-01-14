Районы 20 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 20 населенных пунктов Харьковской области обстреляли россияне в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток улучшить тактическое положение. Обстреляны районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Петропавловка, Крохмальное, Табаевка и Берестовое.

На Слобожанском направлении наступательных группировок россиян не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григорьевка.

Опасность авиационных и ракетных ударов никуда не исчезла на всей территории Украины, констатировали в Генштабе.