Райони 20 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ за добу – Генштаб
Райони щонайменше 20 населених пунктів Харківської області обстріляли росіяни протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.
На Куп’янському напрямку супротивник не полишає спроб покращити тактичне положення. Обстріляні райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Петропавлівка, Крохмальне, Табаївка і Берестове.
На Слобожанському напрямку наступальних угруповань росіян не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка.
Читайте також: Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну та 12 сіл обстріляв ворог на Харківщині — Генштаб
Небезпека авіаційних та ракетних ударів нікуди не зникла на всій території України, констатували у Генштабі.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Райони 20 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ за добу – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 07:16;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 20 населених пунктів Харківської області обстріляли росіяни протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".