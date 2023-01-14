Райони 20 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ за добу – Генштаб

Райони щонайменше 20 населених пунктів Харківської області обстріляли росіяни протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

На Куп’янському напрямку супротивник не полишає спроб покращити тактичне положення. Обстріляні райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Петропавлівка, Крохмальне, Табаївка і Берестове.

На Слобожанському напрямку наступальних угруповань росіян не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів нікуди не зникла на всій території України, констатували у Генштабі.