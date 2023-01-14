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Райони 20 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ за добу – Генштаб

Події 07:16   14.01.2023
Елена Нагорная
Райони 20 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ за добу – Генштаб

Райони щонайменше 20 населених пунктів Харківської області обстріляли росіяни протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

На Куп’янському напрямку супротивник не полишає спроб покращити тактичне положення. Обстріляні райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Петропавлівка, Крохмальне, Табаївка і Берестове.

На Слобожанському напрямку наступальних угруповань росіян не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка.

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Небезпека авіаційних та ракетних ударів нікуди не зникла на всій території України, констатували у Генштабі.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2023 в 07:16;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 20 населених пунктів Харківської області обстріляли росіяни протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".