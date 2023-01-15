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Синегубов: по состоянию на 8:30 свет есть у 100% потребителей Харьковщины

Общество 09:16   15.01.2023
Оксана Якушко
Синегубов: по состоянию на 8:30 свет есть у 100% потребителей Харьковщины

О полном восстановлении электроснабжения в Харьковской области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки враг нанес массированный ракетный удар по Украине. В Харьковской области зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, где применяют аварийные отключения света, пояснил начальник ХОВА.

«До 1 часа ночи 15 января благодаря самоотверженной работе энергетиков у большинства потребителей электроснабжение было возобновлено. По состоянию на 8:30 заживлено 100% потребителей Харькова и области, отключенных в результате обстрелов», — рассказал Синегубов.

В течение суток враг продолжал обстрелы Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В Волчанске обстрелы повреждены учебное заведение, инфраструктурные и промышленные объекты. В селе Грушевка Купянского района повреждено неэксплуатированное здание и объект гражданской промышленности.

К счастью, в течение суток пострадавшие не зафиксированы.

Читайте также: На Харьковщине с ночи почти всюду восстановили свет после ракетного обстрела

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 января 2023 в 09:16;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О полном восстановлении электроснабжения в Харьковской области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".