Синегубов: по состоянию на 8:30 свет есть у 100% потребителей Харьковщины
О полном восстановлении электроснабжения в Харьковской области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки враг нанес массированный ракетный удар по Украине. В Харьковской области зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, где применяют аварийные отключения света, пояснил начальник ХОВА.
«До 1 часа ночи 15 января благодаря самоотверженной работе энергетиков у большинства потребителей электроснабжение было возобновлено. По состоянию на 8:30 заживлено 100% потребителей Харькова и области, отключенных в результате обстрелов», — рассказал Синегубов.
В течение суток враг продолжал обстрелы Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
В Волчанске обстрелы повреждены учебное заведение, инфраструктурные и промышленные объекты. В селе Грушевка Купянского района повреждено неэксплуатированное здание и объект гражданской промышленности.
К счастью, в течение суток пострадавшие не зафиксированы.
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- • Дата публикации материала: 15 января 2023 в 09:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О полном восстановлении электроснабжения в Харьковской области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".