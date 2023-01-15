Синєгубов: станом на 8:30 світло є у 100% споживачів Харкова та області

Про повне відновлення електропостачання на Харківщині повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. У Харківській області зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, через які застосовуються аварійні відключення світла, пояснив начальник ХОВА.

«До 1 години ночі 15 січня завдяки самовідданій роботі енергетиків у більшості споживачів електропостачання було відновлено. Станом на 8:30 заживлено 100% споживачів Харкова та області, які були відключені внаслідок обстрілів», – розповів Синєгубов.

Протягом доби ворог продовжував обстріли Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

У Вовчанську обстрілами пошкоджено навчальний заклад, інфраструктурні та промислові об’єкти. У селі Грушівка Куп’янського району пошкоджено неексплуатовану будівлю та об’єкт цивільної промисловості.

На щастя, протягом доби постраждалих не зафіксовано.