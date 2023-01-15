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В Харькове патрульные спасли женщину от самоубийства (Видео)

Общество 13:36   15.01.2023
Оксана Якушко
В Харькове патрульные спасли женщину от самоубийства (Видео)

Копы буквально вытащили пожилую женщину с того света, ухватив ее за одежду, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

Патрульная полиция получили вызов о гражданке, которая стоит на подоконнике 5-го этажа и угрожает покончить с собой.

Сразу несколько ближайших экипажей прибыли на место. Не теряя времени, инспекторы поднялись в квартиру. Полицейский Роман Андреев во время разговора с женщиной смог подойти поближе к ней. При первой же возможности патрульный схватил гражданку за одежду и с коллегами оттащили ее в безопасное место.

В дальнейшем женщину передали медикам, которые госпитализировали ее.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 января 2023 в 13:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы буквально вытащили пожилую женщину с того света, ухватив ее за одежду, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".