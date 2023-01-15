У Харкові патрульні врятували жінку від самогубства

Копи буквально витягли жінку похилого віку з того світу, вхопивши її за одяг, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

Патрульна поліція отримали виклик про громадянку, яка стоїть на підвіконні 5-го поверху і погрожує накласти на себе руки.

Одразу кілька найближчих екіпажів прибули на місце. Не гаючи часу, інспектори піднялися до квартири. Поліцейський Роман Андрєєв під час розмови із жінкою зміг підійти ближче до неї. За першої ж нагоди патрульний схопив громадянку за одяг і з колегами відтягли її в безпечне місце.

Надалі жінку передали медикам, які її госпіталізували.