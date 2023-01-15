У Харкові патрульні врятували жінку від самогубства
Копи буквально витягли жінку похилого віку з того світу, вхопивши її за одяг, повідомила Патрульна поліція Харківської області.
Патрульна поліція отримали виклик про громадянку, яка стоїть на підвіконні 5-го поверху і погрожує накласти на себе руки.
Одразу кілька найближчих екіпажів прибули на місце. Не гаючи часу, інспектори піднялися до квартири. Поліцейський Роман Андрєєв під час розмови із жінкою зміг підійти ближче до неї. За першої ж нагоди патрульний схопив громадянку за одяг і з колегами відтягли її в безпечне місце.
Надалі жінку передали медикам, які її госпіталізували.
Читайте також: На Салтівці чоловік намагався накласти на себе руки, його врятували поліцейські
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові патрульні врятували жінку від самогубства»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 13:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи буквально витягли жінку похилого віку з того світу, вхопивши її за одяг, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".