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У Харкові патрульні врятували жінку від самогубства

Події 13:36   15.01.2023
Оксана Якушко
У Харкові патрульні врятували жінку від самогубства

Копи буквально витягли жінку похилого віку з того світу, вхопивши її за одяг, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

Патрульна поліція отримали виклик про громадянку, яка стоїть на підвіконні 5-го поверху і погрожує накласти на себе руки.

Одразу кілька найближчих екіпажів прибули на місце. Не гаючи часу, інспектори піднялися до квартири. Поліцейський Роман Андрєєв під час розмови із жінкою зміг підійти ближче до неї. За першої ж нагоди патрульний схопив громадянку за одяг і з колегами відтягли її в безпечне місце.

Надалі жінку передали медикам, які її госпіталізували.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 13:36;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи буквально витягли жінку похилого віку з того світу, вхопивши її за одяг, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".