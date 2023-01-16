Семенуха: На освобожденной Харьковщине возобновили работу 10 ЦНАПов
На деоккупированных территориях Харьковщины возобновляют предоставление административных услуг, сообщила ХОВА.
На сегодня в деоккупированных громадах области возобновили работу 12 из 27 точек доступа к административным услугам, из них — 10 ЦНАПов и 2 удаленных рабочих места, рассказал заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.
Он добавил, что за последние две недели была возобновлена работа ЦНАПов в поселках Великий Бурлук и Шевченково Купянского района, а также в селе Бугаевка Куньевской территориальной общины Изюмского района.
«Благодаря сотрудничеству с Минцифрами и международными партнерами, в частности, с проектом «Просто. Поддержка доступности услуг в Украине» восстановленные ЦНАПы Харьковщины своевременно получают материально-техническое и кадровое обеспечение», — отметил Роман Семенуха.
При содействии начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова помощь от организации «PROSTO» и международных партнеров – 22 ноутбука и 13 принтеров/сканеров на сумму более 29 тысяч евро – передали в 13 общин области: Балаклейскую, Изюмскую, Куньевскую, Барвинковскую и Боровскую – Изюмского района; Купянскую, Петропавловскую и Шевченковскую — Купянского района; Дергачевскую, Ольховскую, Циркуновскую и Липецкую — Харьковского района; Малиновскую — Чугуевского района.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 16:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На деоккупированных территориях Харьковщины возобновляют предоставление административных услуг, сообщила ХОВА.".