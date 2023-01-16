Live
  • Понедельник 16.01.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.54
    • 🟢

Семенуха: На освобожденной Харьковщине возобновили работу 10 ЦНАПов

Общество 16:36   16.01.2023
Оксана Якушко
Семенуха: На освобожденной Харьковщине возобновили работу 10 ЦНАПов

На деоккупированных территориях Харьковщины возобновляют предоставление административных услуг, сообщила ХОВА.

На сегодня в деоккупированных громадах области возобновили работу 12 из 27 точек доступа к административным услугам, из них — 10 ЦНАПов и 2 удаленных рабочих места, рассказал заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.

Он добавил, что за последние две недели была возобновлена работа ЦНАПов в поселках Великий Бурлук и Шевченково Купянского района, а также в селе Бугаевка Куньевской территориальной общины Изюмского района.

«Благодаря сотрудничеству с Минцифрами и международными партнерами, в частности, с проектом «Просто. Поддержка доступности услуг в Украине» восстановленные ЦНАПы Харьковщины своевременно получают материально-техническое и кадровое обеспечение», — отметил Роман Семенуха.

При содействии начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова помощь от организации «PROSTO» и международных партнеров – 22 ноутбука и 13 принтеров/сканеров на сумму более 29 тысяч евро – передали в 13 общин области: Балаклейскую, Изюмскую, Куньевскую, Барвинковскую и Боровскую – Изюмского района; Купянскую, Петропавловскую и Шевченковскую — Купянского района; Дергачевскую, Ольховскую, Циркуновскую и Липецкую — Харьковского района; Малиновскую — Чугуевского района.

Читайте также: ЦНАПы Харькова с 14 декабря снова будут регистрировать место жительства

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

15:01
«Подарил» оккупантам кафе жены. На Харьковщине будут судить коллаборанта
13:03
В Харьковской области двое раненых и повреждены дома из-за обстрела рф
08:44
Армия РФ утром обстреляла Харьковщину: двое раненых — Синегубов (обновлено)
18:32
Из минометов и артиллерии. На Харьковщине РФ обстреляла 13 населенных пунктов
15:30
Напал с ножом на гостя – на Харьковщине полицейские задержали злоумышленника

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Семенуха: На освобожденной Харьковщине возобновили работу 10 ЦНАПов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 16:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На деоккупированных территориях Харьковщины возобновляют предоставление административных услуг, сообщила ХОВА.".