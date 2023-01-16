На звільнених територіях Харківщини відновили роботу 10 ЦНАПів – Семенуха
На деокупованих територіях Харківщини відновлюють адміністративні послуги, повідомила ХОВА.
На сьогодні в деокупованих громадах області відновили роботу 12 з 27 точок доступу до адміністративних послуг, із них – 10 ЦНАПів та 2 віддалені робочі місця.
Про це розповів заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.
Він додав, що протягом останніх двох тижнів було відновлено роботу ЦНАПів у селищах Великий Бурлук та Шевченкове Куп’янського району, а також у селі Бугаївка Куньєвської територіальної громади Ізюмського району.
«Завдяки співпраці з Мінцифри та міжнародними партнерами, зокрема, з проєктом «Просто. Підтримка доступності послуг в Україні» відновлені ЦНАПи Харківщини своєчасно отримують матеріально-технічне й кадрове забезпечення», — наголосив Роман Семенуха.
За сприяння начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова допомогу від організації «PROSTO» та міжнародних партнерів – 22 ноутбуки та 13 принтерів/сканерів на суму понад 29 тисяч євро — передали у 13 громад області: Балаклійську, Ізюмську, Куньєвську, Барвінківську та Борівську — Ізюмського району; Куп’янську, Петропавлівську та Шевченківську — Куп’янського району; Дергачівську, Вільхівську, Циркунівську та Липецьку — Харківського району; Малинівську — Чугуївського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 16:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На деокупованих територіях Харківщини відновлюють адміністративні послуги, повідомила ХОВА.".