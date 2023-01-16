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В Генштабе не видят признаков подготовки наступления РФ на север Харьковщины

Происшествия 18:41   16.01.2023
Елена Нагорная
В Генштабе не видят признаков подготовки наступления РФ на север Харьковщины

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляли военные РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 18:00.

Оккупанты в течение суток нанесли два ракетных и шесть авиаударов, совершили более 20 обстрелов из РСЗО, в том числе и по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, рассказали в Генштабе.

На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более тридцати населенных пунктов, среди них на Харьковщине, в частности, Ветеринарное, Зеленое, Терновая, Старица, Вильча, Бударки и Тополя.

На Купянском направлении враг обстрелял Котляровку, Крохмальное, Берестовое и Ольшану.

Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины, предупредили в Генштабе.

Как сообщали в Харьковской облпрокуратуре, 16 января около 7:30 оккупанты совершили артиллерийский обстрел Купянска, вследствие чего пострадали женщина и мужчина.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 18:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляли военные РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 18:00.".