В Харьковской области двое раненых и повреждены дома из-за обстрела рф

В Купянске двое раненых в результате очередной вооруженной агрессии рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.

16 января около 7:30 оккупанты совершили артиллерийский обстрел Купянска.

В результате обстрела города повреждены 5-ти и 9-ти этажные жилые дома.

Получили ранения два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Последствия обстрелов со стороны русской армии задокументировали прокуроры и следователи Купянского РИН ГУНП в Харьковской области.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).