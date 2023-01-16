В Харьковской области двое раненых и повреждены дома из-за обстрела рф
В Купянске двое раненых в результате очередной вооруженной агрессии рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.
16 января около 7:30 оккупанты совершили артиллерийский обстрел Купянска.
В результате обстрела города повреждены 5-ти и 9-ти этажные жилые дома.
Получили ранения два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина.
Последствия обстрелов со стороны русской армии задокументировали прокуроры и следователи Купянского РИН ГУНП в Харьковской области.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 13:03;
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