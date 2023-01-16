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В Харьковской области двое раненых и повреждены дома из-за обстрела рф

Общество 13:03   16.01.2023
В Харьковской области двое раненых и повреждены дома из-за обстрела рф

В Купянске двое раненых в результате очередной вооруженной агрессии рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.

16 января около 7:30 оккупанты совершили артиллерийский обстрел Купянска.

В результате обстрела города повреждены 5-ти и 9-ти этажные жилые дома.
Получили ранения два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Последствия обстрелов со стороны русской армии задокументировали прокуроры и следователи Купянского РИН ГУНП в Харьковской области.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 13:03;

    • Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске двое раненых в результате очередной вооруженной агрессии рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.".