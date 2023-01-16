На Харківщині двоє поранених і пошкоджені будинки через обстріл рф

У Куп’янську двоє поранених внаслідок чергової збройної агресії рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.

16 січня близько 7:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл Куп’янська.

Внаслідок обстрілу міста пошкоджено 5-ти та 9-ти поверхові житлові будинки.

Отримали поранення двоє людей: 41-річний чоловік та 65-річна жінка.

Наслідки обстрілів з боку російської армії задокументували прокурори і слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).