На Харківщині двоє поранених і пошкоджені будинки через обстріл рф
У Куп’янську двоє поранених внаслідок чергової збройної агресії рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.
16 січня близько 7:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл Куп’янська.
Внаслідок обстрілу міста пошкоджено 5-ти та 9-ти поверхові житлові будинки.
Отримали поранення двоє людей: 41-річний чоловік та 65-річна жінка.
Наслідки обстрілів з боку російської армії задокументували прокурори і слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 13:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську двоє поранених внаслідок чергової збройної агресії рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.".