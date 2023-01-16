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На Харківщині двоє поранених і пошкоджені будинки через обстріл рф

Суспільство 13:03   16.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині двоє поранених і пошкоджені будинки через обстріл рф

У Куп’янську двоє поранених внаслідок чергової збройної агресії рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.

16 січня близько 7:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл Куп’янська.

Внаслідок обстрілу міста пошкоджено 5-ти та 9-ти поверхові житлові будинки.

Отримали поранення двоє людей: 41-річний чоловік та 65-річна жінка.

Наслідки обстрілів з боку російської армії задокументували прокурори і слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також: Армія рф вранці обстріляла Харківщину: двоє поранених — Синєгубов (оновлено)

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 13:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську двоє поранених внаслідок чергової збройної агресії рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.".