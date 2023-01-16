У Генштабі не бачать ознак підготовки наступу військ РФ на північ Харківщини

Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляли військові РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 18:00.

Окупанти протягом доби завдали два ракетні та шість авіаударів та здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільних, розповіли у Генштабі.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань супротивника не виявлено. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад тридцяти населених пунктів, серед них на Харківщині, зокрема, Ветеринарне, Зелене, Тернова, Стариця, Вільча, Бударки та Тополі.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв Котлярівку, Крохмальне, Берестове та Вільшану.

Висока небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах по всій території України, попередили в Генштабі.

Як повідомляли в Харківській облпрокуратурі, 16 січня близько 7:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл Куп’янська, внаслідок чого постраждали жінка та чоловік.