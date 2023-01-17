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Червонозаводской райсуд Харькова возглавил откомандированный судья

Общество 22:05   17.01.2023
Елена Нагорная
Червонозаводской райсуд Харькова возглавил откомандированный судья

С 16 января Червонозаводской райсуд Харькова возглавляет откомандированный (временно переведенный в штат) судья Максим Глоба.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины». Согласно публикации, главу избрали 5 января путем тайного голосования большинством судей, работающих в Червонозаводском райсуде.

Глоба будет возглавлять суд по день окончания командировки, но не более, чем в течение трех лет.

Напомним, что Инну Шелест, которая возглавляла суд с января 2008 года, отправили в отставку в феврале 2022-го.

Судья Волчанского райсуда Харьковской области Максим Глоба был зачислен в штат Червонозаводского райсуда с 24 ноября 2022 года в связи с командировкой. 23 ноября суд возобновил работу впервые после начала полномасштабного вторжения.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 22:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16 января Червонозаводской райсуд Харькова возглавляет откомандированный (временно переведенный в штат) судья Максим Глоба.".