Червонозаводской райсуд Харькова возглавил откомандированный судья
С 16 января Червонозаводской райсуд Харькова возглавляет откомандированный (временно переведенный в штат) судья Максим Глоба.
Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины». Согласно публикации, главу избрали 5 января путем тайного голосования большинством судей, работающих в Червонозаводском райсуде.
Глоба будет возглавлять суд по день окончания командировки, но не более, чем в течение трех лет.
Напомним, что Инну Шелест, которая возглавляла суд с января 2008 года, отправили в отставку в феврале 2022-го.
Судья Волчанского райсуда Харьковской области Максим Глоба был зачислен в штат Червонозаводского райсуда с 24 ноября 2022 года в связи с командировкой. 23 ноября суд возобновил работу впервые после начала полномасштабного вторжения.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 22:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16 января Червонозаводской райсуд Харькова возглавляет откомандированный (временно переведенный в штат) судья Максим Глоба.".