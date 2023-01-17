Червонозаводський райсуд Харкова очолив суддя у відрядженні

З 16 січня Червонозаводський райсуд Харкова очолює тимчасово переведений до штату суду Максим Глоба.

Про це повідомляється на порталі “Судова влада України”. Згідно з публікацією, голову обрали 5 січня шляхом таємного голосування більшістю суддів, які працюють у Червонозаводському райсуді.

Глоба очолюватиме суд по день закінчення відрядження, але не більше, ніж протягом трьох років.

Нагадаємо, що Інну Шелест, яка була головою суду із січня 2008 року, відправили у відставку у лютому 2022-го.

Суддю Вовчанського райсуду Харківської області Максима Глобу було зараховано до штату Червонозаводського райсуду з 24 листопада 2022 року на підставі відрядження. 23 листопада суд поновив роботу вперше після початку повномасштабного вторгнення.