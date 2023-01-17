Дома, гаражи и «скорая» повреждены обстрелами РФ на Харьковщине — Мельник
Фото: кадр из видео
Российские оккупанты 17 января продолжили бить по Харьковской области. Обстрелам подверглись город Купянск, поселки Двуречная и Вильча, а также село Загрызово.
Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
По его словам, Купянск враг обстрелял трижды. В городе были повреждены корпус одного из образовательных учреждений, гаражный кооператив и автомобиль экстренной медицинской помощи.
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В Двуречной подверглись разрушениям частный дом и хозяйственные постройки, в Вильче — по меньшей мере четыре частных дома, а в Загрызово — частный дом и хозяйственные постройки.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 20:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты 17 января продолжили бить по Харьковской области. Обстрелам подверглись город Купянск, поселки Двуречная и Вильча, а также село Загрызово.".