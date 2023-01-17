Дома, гаражи и «скорая» повреждены обстрелами РФ на Харьковщине — Мельник

Российские оккупанты 17 января продолжили бить по Харьковской области. Обстрелам подверглись город Купянск, поселки Двуречная и Вильча, а также село Загрызово.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

По его словам, Купянск враг обстрелял трижды. В городе были повреждены корпус одного из образовательных учреждений, гаражный кооператив и автомобиль экстренной медицинской помощи.

В Двуречной подверглись разрушениям частный дом и хозяйственные постройки, в Вильче — по меньшей мере четыре частных дома, а в Загрызово — частный дом и хозяйственные постройки.