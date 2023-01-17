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Дома, гаражи и «скорая» повреждены обстрелами РФ на Харьковщине — Мельник

Происшествия 20:25   17.01.2023
Елена Нагорная
Дома, гаражи и «скорая» повреждены обстрелами РФ на Харьковщине — Мельник Фото: кадр из видео

Российские оккупанты 17 января продолжили бить по Харьковской области. Обстрелам подверглись город Купянск, поселки Двуречная и Вильча, а также село Загрызово.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

По его словам, Купянск враг обстрелял трижды. В городе были повреждены корпус одного из образовательных учреждений, гаражный кооператив и автомобиль экстренной медицинской помощи.

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В Двуречной подверглись разрушениям частный дом и хозяйственные постройки, в Вильче — по меньшей мере четыре частных дома, а в Загрызово — частный дом и хозяйственные постройки.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 20:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты 17 января продолжили бить по Харьковской области. Обстрелам подверглись город Купянск, поселки Двуречная и Вильча, а также село Загрызово.".