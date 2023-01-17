Будинки, гаражі та “швидка” пошкоджені обстрілами РФ на Харківщині – Мельник
Фото: кадр із відео
Російські окупанти 17 січня продовжили гатити по Харківській області. Обстрілів зазнали місто Куп’янськ, селища Дворічна та Вільча, а також село Загризове.
Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
За його словами, Куп’янськ ворог обстріляв тричі. У місті було пошкоджено корпус одного з освітніх закладів, гаражний кооператив та автомобіль екстреної медичної допомоги.
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У Дворічній зазнали руйнувань приватний будинок та господарські споруди, у Вільчі – щонайменше чотири приватні будинки, а у Загризовому – приватний будинок та господарські споруди.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 20:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти 17 січня продовжили гатити по Харківській області. Обстрілів зазнали місто Куп’янськ, селища Дворічна та Вільча, а також село Загризове.".