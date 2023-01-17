Будинки, гаражі та “швидка” пошкоджені обстрілами РФ на Харківщині – Мельник

Російські окупанти 17 січня продовжили гатити по Харківській області. Обстрілів зазнали місто Куп’янськ, селища Дворічна та Вільча, а також село Загризове.

Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

За його словами, Куп’янськ ворог обстріляв тричі. У місті було пошкоджено корпус одного з освітніх закладів, гаражний кооператив та автомобіль екстреної медичної допомоги.

У Дворічній зазнали руйнувань приватний будинок та господарські споруди, у Вільчі – щонайменше чотири приватні будинки, а у Загризовому – приватний будинок та господарські споруди.