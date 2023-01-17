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Будинки, гаражі та “швидка” пошкоджені обстрілами РФ на Харківщині – Мельник

Події 20:25   17.01.2023
Олена Нагорна
Будинки, гаражі та “швидка” пошкоджені обстрілами РФ на Харківщині – Мельник Фото: кадр із відео

Російські окупанти 17 січня продовжили гатити по Харківській області. Обстрілів зазнали місто Куп’янськ, селища Дворічна та Вільча, а також село Загризове.

Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

За його словами, Куп’янськ ворог обстріляв тричі. У місті було пошкоджено корпус одного з освітніх закладів, гаражний кооператив та автомобіль екстреної медичної допомоги.

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У Дворічній зазнали руйнувань приватний будинок та господарські споруди, у Вільчі – щонайменше чотири приватні будинки, а у Загризовому – приватний будинок та господарські споруди.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 20:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти 17 січня продовжили гатити по Харківській області. Обстрілів зазнали місто Куп’янськ, селища Дворічна та Вільча, а також село Загризове.".