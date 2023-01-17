Вовчанськ, Дворічну та ще 12 населених пунктів обстріляла армія РФ – Генштаб

Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення і здійснив обстріли районів населених пунктів Кислівка, Котлярівка та Іванівка.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань супротивника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Нестерне, Землянки, Бологівка, Кам’янка та Дворічна.

Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів РФ по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України, додали в Генштабі.